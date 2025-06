- Veoma do ekstremno suv jun se nastavlja do daljeg . Temperature nisu tako visoke pa se suša koliko-toliko lakše podnosi, ali već se javlja manjak vlage u zamljištu, a trenutno najave za neke konkretnije padavine u naredne dve nedelje nema, a dogoročne prognoze trenutno upućuju i na sušan ostatak leta - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Poneki lokalan pljusak je moguć i u petak, najčešće na planinskom jugu regiona, dok bi sve do oko 24. juna preovađivalo suvo i umereno toplo uz maksimume od 27 do 32, duž Jadrana i do 36 stepeni Celzijusa. Samo bi u ponedeljak na zapadu,a u utorak i nad ostalim delovima regiona na kratko osvežilo uz maksimume od 21 do 29 stepeni Celzijusa.