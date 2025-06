Idealna klima sa dugim letnjim sezonama, toplo i čisto more, odlična infrastruktura, kao i široka ponuda all inclusive hotela, čine Tursku savršenom destinacijom kako za porodice sa decom, tako i za parove i individualne putnike. Dodajte tome raznovrsnu kuhinju, živopisne bazare i bogat izbor izleta, i jasno je zašto se mnogi turisti svake godine vraćaju – jer Turska nije samo mesto za odmor, već destinacija u kojoj se letovanje zaista doživljava.

Belek je jedan od najluksuznijih kutaka Turske rivijere, poznat po dugim peščanim plažama, borovim šumama i vrhunskim hotelima koji nude uslugu na najvišem nivou. Idealan je za one koji traže mir, komfor i diskretan luksuz, ali i za porodice sa decom, zahvaljujući raznovrsnim sadržajima, animacijama i prirodnom okruženju koje pruža potpuni osećaj odmora.

Hotel Rixos Premium Belek 5* otvoren je 2005. godine, a poslednje renoviranje izvršeno je 2017. godine. Prostire se na impresivnih 405.000 m² i obuhvata petospratnu glavnu zgradu, kao i 60 zasebnih apartmana, sa ukupno 700 smeštajnih jedinica. Smešten je na oko 9 km od tematskog parka Rixos The Land of Legends, do kojeg redovno saobraća shuttle servis. Gosti hotela mogu uživati u bogatoj ponudi sportskih i zabavnih sadržaja, kao i u raznovrsnim restoranima i barovima koji upotpunjuju doživljaj luksuznog odmora.