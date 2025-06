BEOGRAD - Lazarevčanka Svetlana Mijatović (62) je zbog svog imena, prezimena i datuma rođenja godinama zaustavljana na graničnim prelazima , ali kulminacija se desila kada je nedavno sa suprugom krenula na more u Grčku, a makedonska granična policija ju je izvela iz autobusa i zadržala sedam sati, pa na more nije stigla.

Takođe, mediji su naveli i da je reč o svastiki odbeglog biznismena Duška Kneževića. Novih vesti u medijima i na portalima o tom slučaju i sudbini uhapšene srpske državljanke nema, ali to svakako utiče na život i sudbinu sagovornice, koja se isto zove i preziva, a i rođena je istog datuma.

Umesto da stigne na more, 31. maja izvedena je iz autobusa i zadržana prvo na graničnom prelazu Tabanovce, a zatim i u policijskoj stanici u Kumanovu. Agonija kroz koju je prolazila trajala je sedam sati. Autobus agencije otišao je dalje ka Grčkoj bez njih.

"Nisam ništa kriva, nije problem ni da me provere, ali zašto da to traje ovako dugo. Ne mogu da vam objasnim kako sam se osećala, kao da sam kriminalac. Kad sam otišla u Kumanovo, u policiju, već sam videla koliko je to ozbiljno i koliko je čovek bespomoćan i ne zna kome da se obrati i da li sme ili ne sme nešto da kaže", objašnjava Svetlana Mijatović koja je prošla tretman kao u kriminalističkim televizijskim serijama, uz fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i DNK uzoraka.