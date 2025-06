Slušaj vest

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 8 do 16, a najvišom od 28 do 31 stepen.

Prema meteorološkom računanju, leto u Srbiji počelo je 1. juna i traje do 31. avgusta. Prošle godine je oboren rekord kada su letnje temperature u pitanju, a meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je da li će i ove godine biti sličan repertoar.

- Prošle godine je oborena ona srednja vrednost letnjih temperatura, znači za tri meseca, jun, jul i august, ali nije bilo obaranja onih apsolutnih rekorda. Čak, na primer, u Beogradu nije temperatura prelazila 40 stepeni. Mislim da je bila 39,7 najviša, na primer. Mislim da je u Ćupriji ili ne znam još jedno mesto imalo 41 stepen. Znači nisu pojedinačne vrednosti bile oborene, ali kao srednja vrednost letnja jeste, to u tom smislu da. E sad za ovo leto počelo je nadprosečno toplo, evo jun mesec, to je letnji mesec, i za sada je u većini mesta, u prvoj polovini juna, ta prosečna temperatura viša za nekih tri do četiri stepena u odnosu na neki stogodišnji prosek. Normalno, kad se prognozira, uvek je pod znakom pitanja da će tako da bude, ali u svakom slučaju krenulo je toplim periodom - rekao je Todorović za TV Prva.

- Ovo proleće nije bilo hladno u smislu. Evo, maj mesec je bio kišovit, što i jeste, ali prosečna temperatura je bila možda pola stepena ispod te neke višedecenijske prosečne vrednosti. Ali hoću da kažem da tu su bila iskakanja povremena i prodori veoma hladnog vazduha koji su uslovili pojavu mraza. I u martu i u aprilu. Tako da je to u stvari navelo ljude da pamte te hladne dane, a posebno što je taj mraz štetio rano voće i povrće. Tako da je u tom smislu delovalo kao hladno. A kad gledamo, kad nađemo matematičku neku prosečnu vrednost, nije bilo ništa hladnije nego inače.

Foto: Printscreen/TV Prva

On je objasnio i šta je UV indeks zračenja i koliko je opasno izlaganje suncu.

- Normalno, sunce je potrebno našem organizmu i treba da se krećemo na otvorenom... Vitamin D, sunce nam daje život. Ali ne bi trebalo da preterujemo da budemo ceo dan direktno izloženi suncu. Pogotovo sredinom dana, normalno, dobićemo opet opekotine. Ne od UV zračenja, nego od onog infracrvenog dela spektra ili vidljivog dela spektra. U tom smislu. Znači, ono je toplotni efekat. A UV zračenje, ono prodire na svoj način u telo, ne kažem, malo ispod površine kože. I sada, ono zavisi, samo UV zračenje, kad gledamo duži period, zimu, leto ... Ono zavisi od godišnjeg doba. Znači, to je deo energije koje registrujemo instrumentalno. Tako postoje jedinice za izražavanje. I ode zimi ta vrednost nešto malo manja, zavisno od nagiba ose zemlje prema suncu. Znači, to je sezonska promena. Normalno da je sada, 21. juna, kad je ova dugodnevnica, tako da kažem, letnje solsticijum, da je tada najviše energije sa sunca i UV zračenja. Međutim, u medijima se to na neki poseban način predstavlja preko indeksa UV zračenja. A indeks, on je samo brojka koja pokazuje koliko je to UV zračenje prodorno kroz atmosferu. Na primer, u nižim predelima ono gubi snagu, kako se ide u nadmorsku visinu, u planine, pa čak letenjem avionom ima daleko veću dozu koje je približno konstantno, ono nije, kako bih rekao, promenjiva vrednost iz dana u dan.

- Sezonski jeste, zavisi od nagiba i najviše je izražena, najjače uvezeno vraćanje u polarnim oblastima, ili subpolarnim, oko 60-70. paralele. A ovde, gde smo mi, ono nema tako veliku promenu iz dana u dan, a i zavisi normalno od radioaktivnosti Sunca. Jer i povremeno na Suncu se dogode eksplozije energije, tako da uvezeno vraćanje povremeno skače, ono bude 2-3 dana povećano, pa onda se vrati nazad. Ali to je izraženo prvenstveno na severu Evrope, na primer. Nažalost, nemamo više vremena, ali samo kratko bih volela da vas pitam na ovo, pošto je letnji period pred nama - objasnio je Todorović.

Direktor RHMZ za Kurir otkrio kada će biti najveće vrućine

Prof. dr Jugoslav Nikolić, diplomirani meteorolog i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) rekao je nedavno za Kurir da će prema raspoloživom prognostičkom materijalu, leto biti obeleženo iznadprosečnim temperaturama i povećanom učestalošću toplotnih talasa.

- Očekuje se veći broj dana sa maksimalnom temperaturom iznad 30 i 35 stepeni, kao i veći broj tropskih noći, naročito u urbanim sredinama tokom jula i avgusta. Povećana je verovatnoća od dužih i intenzivnijih sušnih perioda u drugom delu leta, što povećava rizik od deficita vlage u zemljištu i šumskih požara. Urbana područja bi mogla biti posebno pogođena zbog pojačanog efekta ostrva toplote, što dodatno otežava uslove života, naročito tokom noćnih sati - istakao je prof. dr Nikolić i naglasio da se očekuje da će leto 2025. godine biti toplije od proseka sa pozitivnim odstupanjem temperature do plus dva stepena u odnosu na poslednji referentni period (1991-2020).

- Najmanje pozitivno odstupanje temperature prognozira se za jun, dok se rizik od izraženijih toplotnih talasa povećava tokom jula i avgusta meseca. Prognozirana srednja maksimalna temperatura za jun iznosi od 26 do 29 stepeni, a za jul i avgust od 29 do 33 uz očekivan ukupan broj tropskih dana od 40 do 60 u nižim predelima, a na pojedinim lokalitetima i više. Broj tropskih noći kada minimalna temperatura vazduha ne pada ispod 20 stepeni takođe će biti u porastu.

Ivan Ristić najavio povratak tropskih temperatura

Prema njegovim rečima, od druge polovine naredne nedelje ponovo se očekuju temperature sa maksimalnim vrednostima koje će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

- Od druge polovine sledeće nedelje najviša temperatura ponovo tropska i kretaće se u intervalu od 30 do 35 stepeni, Afrika se ne predaje, ponovo jača prema Balkanskom poluostrvu i našoj zemlji. Kiša za sada samo u tragovima, ukoliko dođe do neke promene u prognozi javljam na vreme - objavio je Ristić na Fejsbuku.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Ristić je ranije rekao da će leto 2025. biti obeleženo sa tri do četiri toplotna talasa. Najtopliji period predviđa se za treću dekadu jula, oko 24–25. jula, kada se očekuju temperature od 41 u Beogradu i 42 stepena u ostatku Srbije. Ristić takođe upozorava na mogućnost superćelijskih oluja sredinom jula zbog visokih temperatura morske vode i atmosferskih uslova.

Prognoza po mesecima Jun 2025.

Jun će započeti promenljivim vremenom sa povremenim obilnim padavinama, što može dovesti do urbanih poplava. Oko 25–26. juna očekuje se prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Srednje maksimalne temperature biće iznad višegodišnjeg proseka, oko 27,7 stepeniu Beogradu i okolini .

Jul 2025.

Jul će biti najtopliji mesec leta, sa očekivanim maksimumima od 41 u Beogradu i do 42 stepena u ostatku Srbije. Očekuju se tri do četiri toplotna talasa, a najintenzivniji krajem jula. Takođe, postoji povećan rizik od superćelijskih oluja zbog visokih temperatura morske vode i atmosferskih uslova .

Avgust 2025.