Ovaj američki i svetski trend stigao je pre par godina i kod nas, zavladao među mladim mamama i tatama koji tim povodom priređuju luksuzne proslave u restoranima i na bazenima kako bi i svojim prijateljima i rodbini otkrili pol bebe . I to se često dešava već posle desete nedelje trudnoće, na samom početku što je takođe, po mišljenju nekih trudnica suludo .

Neki od njih čak angažuju i profesionalce koji se bave organizacijom događaja kako bi sve bilo pod konac. Pojedini organizuju proslave u krugu porodice, dok ima i onih koji to proslave sa sve muzikom, hranom, dekoracijom, balonima, konfetama, tortama, svečanim odevnim kombinacijama...

- Kada sam bila trudna sa prvim detetom uradila sam prenatalni test, ali nisam želela da pravim nikakve fešte povodom otkrivanja pola. Taj trenutak je bio intiman i saznali smo samo ja i suprug. Pritom bila sam u ranoj trudnoći i jednostavno nisam želela tu vest da širim i da slavim jer do porođaja ima još dosta. Nikad se ne zna šta može da se desi, daleko bilo. Svi prijatelji u mojoj okolini su me gledali u šoku zbog toga što ne želim nikakva slavlja, a svi oko mene su uveliko pravili i ja sam na ista išla. Zaista ne vidim poentu u svemu tome - kaže za Kurir mlada mama M. S. dok nam je njen suprug opisao bizarnu situaciju koja se desila njegovom kolegi.

- Ne samo da su slavili otkrivanje pola deteta sa vatrometom i loptom koju on šutira, a iz nje izlazi roze ili plava boja u zavisnosti od toga da li je dečak ili devojčica, nego je kolega otišao i korak dalje te je čim je saznao termin porođaja žene u kafani rezervisao veselje za skoro sto ljudi. Pretpostavili su da će biti carski rez i on je par meseci unapred organizovao slavlje. Desilo se to da smo svi došli na veselje, a žena je još uvek bila u bolnici, odnosno na stolu, nije se još porodila.