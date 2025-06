Samo za ugradnju klima-uređaja majstori ovog leta uzimaju od 13.000 do 20.000 dinara , u zavisnosti od uređaja, a ljudi su na listi čekanja i do dve nedelje. Servis u jeku sezone košta oko 6.000 dinara, dok klima može da se kupi po ceni od 35.000 dinara pa naviše. Sve u svemu, rashlađivanje za vreme tropskih dana papreno košta!

- Ugradnja inverter klime "dvanaestice" košta od 18.000 do 20.000 dinara ukoliko se radi klasična montaža. Međutim, ukoliko postoje komplikacije poput izlaska na krov, postavljanje kanalića, odvođenja kondenzata ili slično, sve to se dodatno naplaćuje, a zavisi i od mnogo toga na terenu. Recimo, gleda se spratnost, zid koji se buši, ponekad je u pitanju kondenz vertikala koja treba da se spušta od četvrtog sprata do prizemlja, pa materijal - to sve može da poveća cenu i da košta kao cela ugradnja - objašnjava Dujaković.