Čovek pozajmio novac koji je po dogovoru dužnik trebalo da vrati do 1. juna. Međutim, pozvao ga i zamolio da produži do 1. jula jer mu je navodno preminula tašta . Ovaj što je pozajmio novac zatekao ga par dana kasnije u kafani sa muzikom. Šokirao se.

- Lik koji je trebao da mi vrati neke pare 1. juna me zvao krajem maja da me zamoli da mi vrati novac 1. jula jer mu je umrla tašta. Okej. Sinoć ga sretnem - žena i on u kafani sa muzikom uživo. Pitao sam ga jel treba ženi da izjavljujem saučešće il bolje da se vidimo u ponedeljak - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija: