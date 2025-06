Bodrum ima neku čudnu moć. Nije to samo sunce, tirkizno more ili bele kuće razbacane po brdima. Bodrum je osećaj. Onaj trenutak kada hodate uskim uličicama, a vazduh miriše na lavandu i turske začine, dok vam u daljini svira tiha muzika iz lokalne taverne. Tamo gde Egejsko more grli obalu, a večeri su tople i pune života, ušuškalo se mesto Torba, mirniji, ali jednako čaroban kutak Bodruma . Tu se smestio Vogue Hotel Supreme Bodrum — pravi mali svet luksuza, zabave i odmora.