- Građansko venčanje smo već obavili, a sada je vreme za crkveno venčanje kada ćemo napraviti i svadbu kako bi okupili veći broj gostiju i obeležili taj trenutak. Restoran, muzika, šminka, frizura, odeća, sve to je zaista skupo. Neke sitnice koje i ne deluju skupo, kada se saberu dobije se neka nova dimenzija po pitanju cene. Neki ljudi čak moraju podići kredit kako bi organizovali svadbu, u današnje vreme je luksuz. Bitno mi je da imam lepu venčanicu, šminku i frizuru - kaže Tamara Stanković, mlada.

Cena šminke varira od šminkerke do šminkerke, kao i od tipa šminke. Prosečna cena šminke i frizure u kompletu je između 150 i 200 evra.

- Cena po stolici u restoranu varira između 42 i 62 evra, a tu se dobija hrana, alkohol, sokovi, sve što je uključeno. Usluga konobara i dekoracija, kao i sve što je potrebno za svadbu. Muzika može biti jeftina, klavijatura i pevač, ali ljudi to obično ne rade. Cene bendova kreću se između 2 i po hiljade evra, do deset hiljada evra. Burme mogu koštati od 20 hiljada, ili više, a venčanice se kreću od 400 evra do nekoliko hiljada evra. Sve zavisi od toga za šta se odluče - kaže Andreja Radosavljević, menadžer prodaje i marketinga.