Foto: Fejsbuk Printscreen/Put do Grčke

- Malo lepih vest, juče smo promašili skretanje za Neos Marmaras. Nema u rikverc, šta ćemo, samo napred. GPS pokazuje skretanje za pet kilometara, međutim uvek je bolje pitati lokalce pogotovu kad vozite kamper - započeo je Goran priču za Fejsbuk stranicu "Put do Grčke - Trip to Greece" i dodaje:

- Stajemo na prvoj pumpi, vidim taksista kupuje kafu. Pitam ga, kaze: "Nikako ta ulica, svi su parkirani". Kaže da često ne može ni on da prođe, velika je nizbrdica...

- Idemo mi za njim, vozimo se jedno deset kilometara. On daje četiri žmigavca i produžava. Ko rekoh: "Čekaj, nisam platio čoveku!". Ja za njim, računam: "Staće pred skretanje, pa da mu platim". Kad on dade gas i ode. Shvatamo da je tu trebalo skrenuti... Kasno - promašili smo... Vidim ja da će ovo biti razgledanje Kasandre... - priča on.