- Ti i ja možemo da izlazimo šest meseci. Ponašamo se kao da smo u vezi, ali "smo u fazi zabavljanja". U Srbiji to ne postoji. Ako sa nekim izlaziš neko vreme - vi ste već u vezi. Nema ničeg između ."

- Kada sam došla ovde, to mi je bilo prvo iznenađenje. Šta je to "dejting"? Dakle, nismo zajedno, ali se ponašamo kao da jesmo? Radimo sve isto kao da smo zajedno? To je ta razlika.