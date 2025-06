- Porođaj je bio težak, dok su je izvlačili, uvrnuli su joj i oštetili desnu nožicu. Jako dugo je nosila gips. Zbog prekida zone rasta kosti nije joj do kraja izrasla četvrta metatarzalna kost. I kako ulazi u pubertet, a sada joj je 12 godina, stvari su se pogoršale i sve to je došlo do izražaja. Četvrti prst na desnoj nozi, domali, raste joj ka nebu, a ostali su dobili više prostora i još izrasli, te je imala problem s nošenjem obuće - priča za Kurir Erma Havić.