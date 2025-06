- Moja ćerka je rođena 2013. godine nakon malo težeg porođaja i zadobila je povrede na desnom stopalu. Gipsirana je bila od rođenja i naredne dve godine je bila konstantno u gipsu. Navodno je tada sve bilo zalečeno i ona je počela da pravi prve korake. Ipak, ja sam kao roditelj primetila da se to vraća sa 6, 8, 10 i sada sa 12 godina. Imala je problem sa prstićima koji je došao do izražaja odrastanjem. Od novembra smo obilazili klinike u nadi da nađemo spas jer je otežano hodala. Imala je problem sa obućom, ništa nije mogla nositi jer joj prstići rastu nagore. Jedva smo izgurali do kraja školske godine. - kaže Havić.