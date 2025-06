Noćas je došlo do prodora oslabljenog hladnog fronta , uz pojačan severozapadni vetar i blagi pad temperature vazduha. Danas je u Srbiji prijatnije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Veoma toplo ostalo je i dalje na istoku i jugoistoku Srbije.

Maksimalna temperatura biće danas od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni. Na istoku i jugoistoku Srbije ostaće i dalje vedro i tropski toplo, temperatura do 33 stepena.