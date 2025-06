U skladu sa tim osećanjem je i moto ovogodišnjeg festivala: Sonet 66 . Da ništa drugo od Šekspira nemamo sem ovoga soneta, i to bi bilo više nego dovoljno. Mogli bismo slobodno da kažemo: „živeće večno kroz stihove ove“.

Taj iskrivljeni svet u sonetu, koji je po ko zna koji put „iskočio iz zgloba“, 12. Šekspir festival probaće malo da vrati u ravnotežu. Zato će ove godine na programu biti predstave pune vedrine, pesme, smeha ... To je ista ona energija koju danas prepoznajemo na ulicama gradova širom naše zemlje, a njeni nosioci su mladi ljudi.

Publika će na glavnoj festivalskoj sceni, u autentičnom ambijentu rezidencije Vila Stanković, od 3. do 6. jula imati priliku da pogleda četiri predstave.

Šekspir festival za jesen planira gostovanja čuvene britanske trupe Cheek by Jowl sa rediteljem Deklanom Donelanom; saradnju sa Barselona Šekspir festivalom i nastup The Tiger Lillies - čuvenog britanskog muzičkog tria formiranog 1989. Od britanskog Independent-a opisivani kao „očevi brehtovskog pank kabarea”, The Tiger Lillies svojim performansima predstavljaju „jedinstvenu, jednu od najorginalnijih pojava u svetskom pozorištu danas” … Realizacija ovih gostovanja očekuje se nakon završetka konkursa Ministarstva kulture i Grada Novog Sada.