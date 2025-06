Kad su putevi najopterećeniji?

Najveća frekvencija saobraćaja ka Grčkoj beleži se petkom i subotom, dok su nedelja i ponedeljak posebno zahtevni za povratak. Uz to, 1. i 15. dan u mesecu često su označeni kao dani pojačanog saobraćaja zbog organizovanih smena u turističkim agencijama.

Datumi kada treba dodatno paziti:

To znači da se u tom vikendu (1–3. avgust 2025) mogu očekivati pojačane gužve na putevima kroz Severnu Makedoniju, naročito prema graničnim prelazima ka Grčkoj.

28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice: još jedan važan datum za Makedoniju, sa pojačanim gužvama na prelazima Dojran i Evzoni. To je državni praznik i neradni dan u Makedoniji. Zato se tokom 14, 15. i 16. avgusta 2025. očekuju veće gužve na putevima kroz Severnu Makedoniju, naročito ka graničnim prelazima ka Grčkoj (Dojran, Evzoni).

Zbog toga se od 14. do 16. avgusta 2025. očekuju velike gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj i na putevima unutar same Grčke, jer je to jedan od najvećih praznika u toj zemlji i mnogi Grci tada putuju.