Raketni sistem za PVD FK-3 može da gađa avione, helikoptere, krstareće rakete, bespilotne letelice i projektile vazduh–zemlja koji lete brzinama do 1.000 m/s, na visinama do 27 km i daljinama do 100 km. Integracijom FK-3 u sistem protivvazdušne odbrane unapređene su sposobnosti za realizaciju zadataka u zaštiti vazdušnog prostora Republike Srbije.