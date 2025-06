- Kada govorimo o ostalim servisnim informacijama što se tiče struje, danas će u periodu od 8.30 do 17.00 biti opštine Čukarica, Stari grad, Palilula, Novi Beograd, Obrenovac, Mladenovac i Lazarevac bez struje . Naravno, detaljan spisak u ulicama možemo pogledati na zvaničnom sajtu EPS-a. Što se tiče vode, danas će na stanovnici Zvezdare, tačnije večeras od 22 sata do 6 sati sutra ujutru biti bez vode. Batutova ulica, Dimitrija Tućevića, Hađe Mustafina i Ante Bogićevića. Takođe, i u Zemunu bez vode će biti u periodu od 9 do 20 časova potrošači u delu naselja Batajnica, Milenka Pavlovića, naselje Oficirska kolonija, ulica Zabrana Nova i ulica Široki put od broja 1 do broja 11. Ja bih naravno pozvao i ovoga jutra sve naše gledaoce da doniraju krv u Institutu za transfuziju krvi, a takođe jedna jako bitna informacija za sve naše gledaoce jeste da nam u subotu po kalendaru stiže leto, ali stiže naravno i letni red vožnje.

- U pitanju je isključenje tokom današnjeg dana u periodu od 9 do 10 u Ležimiru, u Zadružnoj ulici, od brojeva 63 do 105 i od broja 38 do 86. Trebalo bi pažnju da obrate vikend naselja, Banovac i Kuštilj, kod njih takođe danas neće biti električne energije. Tačan spisak možete proveriti na zvaničnom sajtu EPS-a, tako da trebalo bi dakle i da kažemo da od 12.30 do 11.30 u Divošu neće biti električne energije, u Partizanskoj ulici od broja 93 do 157 i od broja 160 do 214. Svakako, ovo nisu dugotrajna isključenja, tako da moći ćemo svi da se hladimo klima uređajima, s obzirom da, kao što smo čuli, očekuje nas ove nedelje, jedan od najtoplijih dana. Sutra kajakaši iz Sremske Mitrovice odlaze na Evropsko prvenstvo u Češkoj. Ono će se održavati tokom tri dana, dakle od 19. do 22. juna. Anastaziji, Mariji i Bojenu želimo sreće i uspeha i kao uvek da nam donesu neku medalju.