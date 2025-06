U Fejsbuk grupi "Live from Greece" pojavila se fotografija sa plaže koja je razbesnela mnoge članove grupe i pokrenula oštru polemiku oko ove teme.

- Nije Indija, nije Pakistan... Ovo su srpski turisti u Polihronu leto 2025... Slažem se da su se Grci izbezobrazili da naplaćuju ležaljke 10, 15 i 20 evra plus konzumacija, ali ovo je seljacizam i dno dna... Verovarno ću da naletim na osude ali, nemam reči... Ovo je samo delić, ima još četiri, pet ovakva "parčeta" plaže zauzeta... Možda je ovo normalno, ali prvi put sam na Kasandri i očekivao sam mnogo više a što se tiče cena, jači su i od pojedinih grčkih ostrva - napisao je autor u objavi i izazvao niz reakcija:

Foto: Facebook Printscreen/Live from Greece

- Druže, ako si u mogućnosti da svakog dana plaćaš 20, 30 ili 40 evra za ležaljku, to ti ne daje pravo da vređaš ljude koji to ne mogu da priušte, nazivajući ih “seljacima”. Ja kao turistički vodič sa 15 godina iskustva u svetskom turizmu se bukvalno ježim na ovako primitivan rezon nekoga ko je roditelj i verovatno sebe smatra uzornim građaninom. Prava čar plaže i letnjeg odmora leži u jednostavnosti: peškir na pesku, zaboden suncobran, malo voća, grickalica i osmeh na licu. Ne u “fensi” lokalima gde piće košta 15 evra, a set ležaljki 40. Ako ti to ne prija, lepo uplati Maldive i uživaj. Samo nemoj da vređaš tzv. "paradajz turiste” i ljude koji pošteno rade cele godine, štede i trude se da sebi i svojoj porodici priušte makar malo odmora. Ne meri se vrednost čoveka po ležaljci koju plati, već po tome kako se ponaša prema drugima - piše u prvom komentaru dok u drugom stoji: