- Imamo zaista različite strukture, od onih malih od 7 pa do 77 godina. Imamo preko 500 knjiga, manje više, dopunjujemo svakog dana novim knjigama, tako da čak nam je i mala ta biblioteka. Imamo jednu malu pomoćnu na pretposlednjem spratu naše zgrade, gde mogu da pogledaju možda još one pisce koji se još nisu afirmisali - rekao je Zoran Mihajlović.

- To je bila prva novina. Nama je ta poveznica i zaista uspešna. To nas je ohrabrilo, pa hajde sada na knjigu. Kada smo sa knjigom uspeli, onda smo napravili malo pozorište za decu. Pa kada smo to uradili, onda smo napravili kraljevski presto za najboljeg čitaoca. Onaj ko najviše knjiga uzme iz naše biblioteke, on može da sedi i da se slika, on je kralj knjige. Svaki sprat ima četiri stana. Tu se iznesu stolice, zimi posebno imamo kuvanu rakiju, imamo štrudlu, imamo jaje kada je uskrs i tako dalje. Znači, sve praznike nekako na jedan srpski običaj pokušavamo da približimo onoj deci, jer deca gledaju kako se mi ponašamo, tako će i ona biti - kaže Mihajlović.