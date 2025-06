- Borba je jako bolna, mukotrpna i duga. ja sam više od sedam godina na sudu sa svojim bivšim suprugom vezano za alimentaciju koju u početku uopšte nisam dobijala. Ja sam nekako uspela da neku sumu novca izdejstvujem za svoje dete, ali i to je pitanje hoće li sada davati ili neće davati. Ovo je veoma važna stavka u životima samohranih majki, ma koliko ta suma novca iznosila, zato što će u ovim trenucima, barem majkama kojima bivši muževi ne daju alimentaciju da stane država iza njih i puno će im značiti, a Boga mi, njih će država juriti, pa će platiti i kamatu i alimentaciju, pa neka proberu šta im je bolje, da li da daju svom detetu ili na ovaj drugi način - kaže Veljovićeva i dodaje:

- Ono što je veoma bitno da se istakne jeste da očevi u ovim slučajevima smatraju da tu alimentaciju ne daju svom detetu, nego daju bukvalno majci. Kao što je u mom slučaju, gde ja nemam nikakvu komunikaciju sa bivšim suprugom i onda detetu trpe i psihičke neke stvari gde prenosi preko nje: neću ja davati novac tvojoj majci. To je veoma važna stavka koja zaista nije tačna. A veoma bitna stvar je ovaj zakon i zaista hvala predsedniku države i hvala svima koji su predložili da se ovaj zakon usvoji. Puno će značiti, i ja ovog jutra ne govorim samo u svoje ime, nego u ime svih majki koje možda iz nekih razloga nisu pokrenule postupak pred sudom da dobiju alimentaciju, da se odvaže. Evo sada država stoji iza njih i samo neka krenu, jer to dete niko nije doneo sa Marsa, nego je to dete iz tog braka, neka vode računa o svojoj deci.