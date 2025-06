- Tog dana smo imali godišnju skupštinu i bio je i taj čovek.On jeste član udruženja, ali niko ga ne zna, jer on ni sa kim ne priča i ni sa kim se ne druži. Zato nam i jeste bilo čudno što nam se tog dana pridružio, čak smo među sobom to komentarisali i pitali se otkud on tu. Kasnije u toku dana, kako sam čuo, baka i deka su bili unutra, a on je prišao devojčici. Ljudi koji su naknadno gledali snimak sa kamere, pričali su da je izgledao kao da želi da stekne njeno poverenje. Govorio joj je nešto i pokazivao prstom na usta, kao da treba ćuti, kao da je neka tajna. Nakon toga, kada su izašli, zaključao je kapiju gde su bili njena baka i deka, ključem koji je bio u vratima, i izveo devojčicu. Pretpostavljam da je kapiju zaključao jer je tako želeo da dobije na vremenu - priča.