- Zapravo, pravo pitanje je šta ste vi birali, odnosno na šta ste pristali. To je pitanje svih pitanja. Zakon o poštanskim uslugama govori da paketomat može da se koristi ili uz vašu saglasnost ili na vaš zahtev. Znači, ako je nešto ostavljeno u paketomat, a da vi na to niste pristali ili niste tražili, to je prekršaj zakona, svakako od strane operatera. I vi u svakom slučaju imate pravo da podnesete žalbu.Tu se onda uključuju pravila koje se tiču naknade štete i rok za izjavljivanje takve jedne reklamacije bio bi 60 dana u unutrašnjem saobraćaju, odnosno 6 meseci u međunarodnom saobraćaju. I tu reklamaciju ima pravo da izjave i pošiljalac i primalac.