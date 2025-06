- Do petka će biti toplo, posebno sutra kada će maksimum u većem delu regiona biti oko +30, a na primorju i oko +36 stepeni Celzijsa, dok bi od petka do kraja nedelje usledilo osveženje uz umeren severni vetar i maksimume od +19 do +26 stepeni Celzijsa i vrlo niske minimume te bi na najvišim planinama, preko 1.200 metara nadmorske visine moglo biti slabog, prizemnog, mraza - rekao je Čubrilo.

Od nedelje će, kaže, biti stabilno uz brzo otopljenje te će u sredu maksimumi biti od +27 do +33, a u drugom delu nedelje od +29 do +37 stepeni Celzijusa, a ponovo će biti i tropskih noći, posebno u nizijskom delu regiona. Blaže osveženje je moguće negde oko 27. juna kada bi na severozapadu regiona bilo grmjavinskih pljuskova i vremeskih nepogoda koja su dan kasnije bile moguće i nad ostalim predelima. Maksimumi bi oko 29. juna. išli od +24 do +30 stepeni Celzijsua, što je negde oko proseka - kaže Čubrilo dodajući da za sada, a najverovatnije do kraja leta, nama najave za neke konkretnije padavine na širem prostoru.