Mit broj tri: Egipat je prljav i haotičan. Eh, ovo je istina, ima haosa, ali zaista ima mesta koja su mnogo čistiji čak i od Beograda, a ljudi drže do gostoprimstva, i zaista više nego što možete da očekujete.

"I te kako te napadaju na ulici, čak i zaključavaju u radnjama samo da kupiš nešto na silu. Lično sam doživeo to", "Ne napadaju, ali ako napadaju, napadaju samo da bi izvukli koji dinar više? Nisi razbila ništa niti su to predrasude, to se zove realnost", "'Ako se normalno oblačiš'- rečenica koja govori sve", "Koja tebe muka natera da odeš tamo sestro slatka?", "Iskreno, loš potez, ali sama si ga birala", pisali su oni koji nisu bili oduševljeni njenim priznanjem.