On je podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, strnih useva i smeća na otvorenom prostoru kao i paljenja vatre u šumi i na rubu šume od 200 metara, za čije nepoštovanje su zaprećene novčane kazne i to od 10.000 do 50.000 dinara za fizička i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.