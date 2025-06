- Kupališna sezona u Nišu je počela. Počela je 1. juna i naš bazen Čajir beleži rekordnu posetu. To je možda zbog toga što karta nije promenjena, pa je cena ulaznica za odrasle samo 300 dinara, a za decu 100 dinara. Inače, u Nišu je trenutno prijatna temperatura, 19 stepeni. Maksimalna dnevna biće 33 stepena, pa eto, planirajmo neko rashlađivanje možda i do Božena i zašto da ne - kaže Milićevićeva.

Pored Beograda, i u Nišu je tokom vikenda na bazenu Čair došlo do incidenta kada se dečak zamalo utopio:

- Moram da kažem da je i u Nišu, upravo na bazenu Čajir, tokom vikenda došlo do utapanja jednog dečaka, međutim sve se dobro završilo, spasioci su ga reanimirali, a onda su naravno hitna pomoć i Univerzitetski klinički centar, odradili ostalo, tako da je on sada dobro i pušten je na kućno lečenje. Večeras počinje Niški festival. Niš zaista odiše nekim festivalskim duhom, kao da ovde u Nišu svira Niška kapela. Imali smo održan, zapravo prvi festival, uličnih svirača i to je zaista naišlo na veoma dobar prijem kod samih Nišlija, ali i kod svih turista.