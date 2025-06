Sledi trenutak kad mlada treba da srkne gutljaj vina iz pehara, ali ne ide. Smeh je jači. Sveštenik pokušava da je motiviše: "Ajde još jednom, brate mili! Popiću ja, života mi! Zineš i kažeš AAA, kao kod doktora". Naravno, to izaziva totalni smehotres i kod nje i kod svih prisutnih na venčanju.

Za šlag na tortu obreda, pop pita: "Ima li neko ko nije oženjen ili udat da ispije do kraja vino iz pehara?". Andrea uperi prst u kumu, a pop sav ozbiljan priđe devojci u plavoj haljini i kaže: "Ajmo kumo, rokni to do kraja". Naravno, kumina sudbina bila je zapečaćena, ali i viralni status videa.