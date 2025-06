- Pre svega osobe kojima je bilo kakva vrsta alergije na sunce, ali oni uglavnom to već znaju jer su već imali te epizode tokom života. S druge strane, postoje takozvane fotosenzitivne dermatološke bolesti, znači one koje se aktiviraju dodatno ili isključivo na sunce. Ono što najčešće vidimo ovih dana je serozacija koja se pogoršava na suncu, ali postoje naravno i sistemske oboljenja tipa dermatomiozitis, nekih drugih oboljenja vezivnog tkiva i tome slična koja mogu biti sve gore i gore pod dejstvom sunca.

- Ne koristiti kiselo mleko, treba za početak da se koristi hladna voda. Dermokozmetika je toliko danas napredovala da imamo proizvode koji su baš namenjeni za te situacije. Pri čemu, ovde moram da naglasim, govorimo samo o oštećenju od sunca u smislu crvenila, ne o pekotinama, ne onom pravom pregorevanju kada postoje plikovi. To je već, nažalost, potrebno da se poseti dermatolog, a nekad čak i plastični hirurg - objasnila je i dotakla se krema za samopotamnjivanje:

- Pa kao dermatolog ne mogu da kažem da sam za to, ali u principu jedan dobar deo proizvoda zaista ne sadrži ništa što bi bilo toksično za kožu. Međutim, najbolja varijanta je da se izlažete u bezbednim uslovima sunčevom zračenju, odnosno do 10 ujutru i posle 5 popodne sa zaštitom. Sad postoje takođe proizvodi koji imaju u sebi već malo pojačivača tena, koji jesu dermokozmetički, jesu odobreni, tako da to bih definitivno preporučila ako hoćete malo bronzaniju boju.