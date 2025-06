- Mlade generacije I mnogi koji su otišli na Tajland, oni kažu da je to 1000 i plus ova naša jedna, da je to nešto savršeno, to je masaža 1000 jedne Talanđanke. Ali ono što moram da kažem, vezano za našu tradiciju i istoriju, mi možemo da kažemo da se ovde kupao i Marko Kraljević, naš najjači junak, sa vilom raviojlom. Zato što voda od 150 litara u sekundi pravilno, deluje na kičmu, na periferni nervni sistem. I toliko lepo ona otvori svaki kapilar, sve u organizmu - rekao je Matović.