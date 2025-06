Ali to nije sve - ubijanje ovih životinja može predstavljati i krivično delo uništavanja zaštićenih vrsta, za koje je zaprećena kazna zatvora do dve godine, a ako je delo izvršeno nad više jedinki ili zaštićenim vrstama od posebnog značaja - i do tri godine zatvora.

Tako fizička lica mogu biti kažnjena sa 5.000 do 50.000 dinara, preduzetnici do 500.000, a pravna lica i do 1.000.000 dinara. Ako se radi o krivičnom delu zlostavljanja ili ubijanja životinja, zaprećena je zatvorska kazna do tri godine.