Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, na istoku i jugu Srbije i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 26 do 31.

Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme. Do 26. juna zadržava se pretežno sunčano vreme, a poslepodnevni plјuskovi sa grmlјavinom uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se samo još u petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Za vikend jutra sveža sa temperaturama od 8 do 15 stepeni, tokom dana u većini mesta od 26 do 30 stepeni, a sledeće sedmice ponovo i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 stepeni.