Međutim, samo par dana kasnije došlo je do neverovatnog preokreta cele "drame" , a nakon što se autorka pomenute objave ponovo oglasila i izvinila svima, jer po sredi, kako ističe, stoji veliki nesporazum.

- Dragi Pančevci, juče oko 19 sati na dečijem igralištu na Tesli iza vrtića "Bambi" primećen je mlađi čovek, crne kose u teksas farmerkama i zelenoj majci na kratak rukav kako posmatra decu . Prišao je jednoj devojčici koja se sakrila iza zida da obavi nuždu i kada je ona krenula da beži, potrčao je za njom, ali je naišla njena mama i on je pobegao - pisala je tada uznemirena autorka u Fejsbuk grupi "Pančevke i Pančevci na Fejsu", pa potom zamolila sve roditelje iz ovog kraja da obrate pažnju na svoju decu i da idu sa njima svuda .

"Dobar dan, izvinjavamo se zbog uznemiravanja, policija je rešila slučaj, došlo je do nesporazuma . Hvala svima na razumevanju", napisala je autorka koja je i pokrenula navode o pančevačkom "pedofilu".

Umesto "pedofila" policajac na radnom zadatku

"Ovaj slučaj pokazuje koliko lako neproverene informacije mogu izazvati ozbiljnu uznemirenost, dovesti do uzaludnog angažovanja službi, pa čak i do kršenja zakona. Želimo da podsetimo građane da širenje lažnih informacija može predstavljati prekršaj. Krivično delo izazivanje panike i nereda u Srbiji regulisano je članom 343. Krivičnog zakonika. To se odnosi na širenje lažnih vesti koje izazivaju strah, narušavaju javni red i mir, ili ometaju rad državnih organa", podsetio je Grujić.