On je, kako se saznaje, zaključao ogradu kamp kućice u kojoj su bili baka i deda devojčice , a onda je sedmogodišnjakinju na prevaru poveo sa sobom i odveo je skoro kilometar od kampa!

U udruženju KKK "Ribarsko ostrvo" za Kurir su potvrdili da je do incidenta došlo, ali zbog istrage nisu mogli da daju više informacija. Međutim, članovi udruženja s kojima smo pričali i dalje su potreseni i u šoku zbog svega što se desilo.

- Tog dana smo imali godišnju skupštinu udruženja i tu je bio taj čovek. On jeste član udruženja, ali niko ga zapravo ne poznaje dobro, jer ni sa kim ne priča i ni sa kim se ne druži. Bilo nam je čudno što nam se tog dana pridružio. Kasnije u toku dana, kako sam čuo, baka i deka su bili u kućici, a on je prišao devojčici. Ljudi koji su naknadno gledali snimak s kamere za video nadzor kažu da je delovao kao da želi da stekne njeno poverenje. Govorio joj je nešto i pokazivao prstom na usta kao da treba da ćuti, kao da je neka tajna. Nakon toga, kada su izašli, zaključao je kapiju, pretpostavljam da je to uradio kako bi dobio na vremenu - priča naš sagovornik.