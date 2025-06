- Nikada nisam ušao u ovu zgradu! Staljin je za mene bio i ostao diktator koji nije imao milosti čak ni prema svojim zemljacima. Milioni ljudi stradali su i patili zbog njegove strahovlade. Znam da veliki broj turista iz celog sveta dolazi ovde, ali za mnoge moje sunarodnike on je oličenje zla i tako će i ostati. Mnogi se i danas plaše kada čuju njegovo ime - kaže na perfektnom engleskom ovaj omanji Gruzijac star oko 40 godina.

Auto-putem iz Tbilisija stiže se brzo u grad sa 50.000 stanovnika. Nalazi se na ušću reke Liahvi u Kuru, na nadmorskoj visini od 588 metara. Industrijski je i univerzitetski grad u blizini Južne Osetije koja se otcepila od Gruzije. Grad se našao na meti ruske avijacije tokom rata 2008. U velikom zemljotresu 1920. godine je teško oštećen. U okolini grada postoje srednjovekovna tvrđava, manastiri, arheološko nalazište... I to je uglavnom sve o Goriju, koji se ipak prepoznaje i pamti po - Staljinu. Za neke građane on je dalje heroj, oslobodilac i pobednik nad nacizmom, za druge tiranin, čudovište, poznat po brutalnoj represiji i čistkama.

Izgradnja muzeja u centru grada počela je za vreme Staljinovog života, a završena je tri godine posle njegove smrti -1953. po projektu arhitekte Kurdianija. Muzej je napravljen pored Staljinove rodne kuće koja je sačuvana i zaštićena ispod specijalnog krova. Ispred zgrade je Staljinov spomenik kao i specijalni, u to vreme luksuzni vagon iz voza kojim je Staljin putovao, jer se plašio letenja. Inače, ranije vlasti su pokušavale da uklone spomenik Staljinu, ali se narod žestoko suprostavio.

- Napravljena je turistička atrakcija, ovde možete kupiti suvenire od šaha, magneta za frižider, do boca sa gruzijskim vinom i to sve sa njegovim imenom i likom. Nema ni pomena reči dikator i milionskih žrtava njegove vladavine, već je pokazan u ružičastvom svetlu kao vođa koji voli svoj narod. Mnogi meštani se i dalje plaše kada prolaze pored ove zgarde - priča nam Gruzijac koji je ovde dovezao grupu stranih turista, a samo je slegnuo ramenima uz kiseli osmeh da od ovog muzeja ipak i on ima neke koristi.