Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 26-27 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Već od ponedeljka se očekuju temperature iznad 30 stepeni, a od sredine sedmice pa do kraja sedmice, odnosno do kraja juna one će biti između 33 i 37°C.