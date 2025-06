Do sada, međutim, nije bilo volje za ikakvim promenama. Na inicijativu ministra Ivice Dačića održan je sastanak i najavljeno formiranje radne grupe za reviziju pravilnika. Tako bi ubuduće, umesto obavezno sveže obrijanog, moglo da vas zaustavi ili legitimiše, uniformisano lice sa urednom bradom.

- Imao sam prilike da me zaustavi takav policajac, obzirom da sam ih sretao u Italiji i u drugim mestima preko, tako da se ne bih preterano iznenadio, ali prihvatio bih da me zaustavi takav policajac ali da se drži drugih normativa pravila službe, nije uobičajeno kod nas, ali to je trend, ide se ka tome - rekli su građani.