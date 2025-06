U planinskim predelima kratkotrajno i jakim, severnim, dok će najniža temperatura biti od devet do 15 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. juna zadržava se pretežno sunčano vreme. Za vikend ujutro sveže sa vrednostima temperature od 8 do 15 stepeni, tokom dana od 24 do 30 stepeni. Zatim temperatura u porastu, pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje od 31 do 35 stepeni, a od četvrtka od 35 do 38 stepeni.