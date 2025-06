On dodaje da ovome doprinosi i činjenica da iako su ljudi napravljeni da se kreću, oni dosta sede ili stoje u mestu, pa dodaje i da je veliki uzrok stres kojim su ljudi izloženi.

Lubardić Anđelković kaže da ona nije klasičan pacijent kada su upitanju proširene vene, a kaže da je zbog navike i načina sedenja prilikom vođenja jutarnjeg programa često od lekara čula "jel vi to tako ceo dan"?

- To je bio prvi signal da su lekari svesni da ćemo jednog dana postati njihovi pacijenti. Posle jednog jutra na veoma visokoj temperaturi došlo je i do prvog većeg oticanja. To je bio alarm da krenem sa preventivom - kaže Lubardić Anđelković.