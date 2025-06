- Sa prošlogodišnjih 40.000 tona ove godine smo pali na nekih 20 do 25.000 tona. Berači imaju dnevnicu od 4.000 do 5.000 dinara iliti od 80 do 110 dinara po kilogramu u zavisnosti od dogovora. Radnicima pored obroka mnogi nude i smeštaj i tokom sezone bez troškova jedan berač može da zaradi jednu prosečnu direktorku platu u Srbiji. Ovo više nije teška posao kao što je bilo ranije. Ljudi imaju pauzu za doručak, čeka ih kafa, oni koji se ozbiljnije bave time imaju obezbeđen i smeštaj sa kupatilom garderobom, svežom hranom, obrocima sa mesom i povrćem iz bašte - ističe Radović.

- Plodovi nisu sitni, puni su šećera, ali su prinosi smanjeni i to iz tri razloga. Prethodne dve godine je cena malina bila niska pa proizvođači nisu ulagali agrotehničke mere. Drugi razlog su mrazevi i nepogode koje su nas zadesile u maju i uništile dobar deo rodnih grančica. Treći razlog je toplotni talas, sušni periodi bez kapi kiše kada je došlo do sušenja izdanaka i gorenja rodnih grančica.

- Katastrofalan je iznos od 300 do 330 dinara u ovom trenutku. To nam samo govori da će se proizvodnja vrlo brzo smanjiti jeo i broj malinjaka. Ono što bi bilo dobro za proizvođače je akontna cena od 450 dinara sa tendencijom rasta za domaću malinu u gajbici. Hladnjačari su uvek do sada govorili da cena maline zavisi od ponude i tražnje. Sada imamo situaciju da je ponuda i u svetu i kod nas manja nego prošle godine. Mi i dalje ne znamo kakva će biti situacija u narednom periodu pa bi bilo dobro da to imaju u vidu.