Razlozi su brojni, od neslaganja karaktera, do loše komunikacije, pa i do ekonomskih poteškoća. Najviše se rastaju ljudi u četrdesetim godinama, a u više od polovine slučajeva u pitanju su porodice sa decom. Mališani gotovo uvek ostaju sa majkom — u skoro 70 odsto slučajeva.

- Od stvari koje nam je donela nova tehnologija i mogućnost prevelike količine informacija je da se ljudi u nekom trenutku malo onako osete kao da su dovoljni sami sebi. I to je jedan od efekata ovog vremena u kome ti nemaš toliko potrebu da razmenjuješ. Jer mi previše upijamo i upijamo kao sunđeri sve živo i odmah obrađujemo to sami sa sobom. Tako da ta naša potreba za razmenom je, mislim, malo sada u krizi - kaže psiholog Snežana Repac.

U poslednjoj deceniji, broj onih koji su stali na ludi kamen opao je za 10%, dok je procenat rastanka porastao za čak 20%. Najveći broj čine zajednice sa jednim detetom. Mnogima to ipak nije prepreka i motiv da zaustave negativan trend.

- Sporazumni razvod braka i tužba, to su dva načina da se okonča, da kažemo, da se donese odgovarajuća odluka odnosno presuda. Već ste sve probali, i da se pomirite, i verovatno različiti razgovori psihologa i socijalnog radnika, i nekako mnogo pokušaja da nešto učinite jedni sa drugim. Ako je to baš došlo do te granice, bar onda taj poslednji korak da ne bude ono da jedva preživite, što kaže isrpljujući - kaže advokat prof.dr Gordana Božilović Petrović.