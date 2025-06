Iako leto još nije kalendarski stiglo, visoke temperature i tekako jesu. Dok ste na poslu, raspravljate se sa kolegama oko klima uređaja. Jednima je kada je klima uključena hladno, dok je drugima bez istih nepodnošljivo. I kod kuće nije previše bolja situacija. Ventilatori i klime ne pomažu. Na sve to, godišnji odmor čini se da leko je, ali rešenje se krije upravo na Adi Ciganliji .

Na Adi Ciganliji počela je zvanična sezona kupanja. Spas od tropskih temperatura građani mogu da potraže na takozvanom beogradskom moru svakog dana od 10:30 do 18:30h . A koji sve sadržaji su na raspolaganju i kako da kupači budu bezbedni?

O tome koje sve sadržaje Ada Ciganlija nudi ovog leta, ali i kojih bezbednosnih mera bi trebalo da se pridržavaju građani koji se odluče da dođu na Beogradsko more, rekla nam je PR Ade Ciganlije Maja Pavlović .

- Ada Ciganlija je definitivno najatraktivnija destinacija u našem gradu i ono što je možda sada najinteresantnije su eventualno neki sportovi na vodi koji se nude kao sadržaj Ade Ciganlije. Recimo možemo da napomenemo pedaline kao najinteresantniji sadržaj pa sa prvim suncem koje izađe, zatim grad na vodi koji postoji, takođe akva-ski. Ono što dalje nudi Ada Ciganlija su neki sportski sadržaji, to su naša teretana na otvorenom, to su dve teretane na otvorenom, u potpuno prirodnom okruženju, ali i u hladovini koje aktiviraju sve grupe mišića. Tako da će naši posetioci u nekim ranijim jutarnjim časovima moći malo i da vežbaju. Zatim vožnja bicikla je svakako omiljen sadržaj na Adi, ali i svi ostali sportski tereni za odbojku, košarku, fudbal, mali fudbal. Sada imamo i skajt park i parkove za decu koji su potpuno uređeni, to su sve neki sadržaji koje ovog leta naši posetioci mogu da koriste - rekla je Pavlovićeva i otkrila koji su sadržaji besplatni za posetioce: