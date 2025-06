Turska je mnogo više od bučnih bazara, orijentalne muzike i začinjenih jela. Kada se od Bodruma , tog vibrantnog letovališta punog života, spustite nekih 20 kilometara južno, stižete u Turgutreis – mirnu luku topline i tišine, idealnu za one koji na odmoru ne traže samo sunce i more, već i dublje isceljenje. U ovom zelenom kutku Egejske obale, nalazi se jedno mesto koje kao da je napravljeno da uspori svet – Sianji Well-Being Resort .

U ponudi je 139 različitih jedinica, od elegantnih junior apartmana do luksuznih vila sa pogledom na more i bazene. Gotovo sve imaju balkon, terasu ili baštu, a mnoge i jacuzzi, što boravku daje poseban hedonistički ton. Ako dolazite s porodicom, prijateljima ili u paru, lako ćete pronaći idealan kutak za vas.

U restoranu Nunu, kao i u à la carte restoranu mediteranske kuhinje, hrana nije samo ukusna, već i pažljivo pripremljena. U ponudi su i užine, voće, kolači, osvežavajući napici, sve to u okviru Ultra All Inclusive usluge. Ako želite dodatni užitak, možete posetiti neki od barova, svaki ima svoj ugođaj, od elegantnog koktel kutka do opuštenog bara na plaži.