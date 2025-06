U Srbiji će danas nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, a duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 8 do 15, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

I u Beogradu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 11 do 15, a najviša oko 29 stepeni. Duvaće slab, severni vetar.

Početkom naredne sedmice, jutra sveža, a dnevna temperatura će biti u porastu pa se u većini mesta očekuje od 31 do 35, a od četvrtka i od 35 do 38 stepeni.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za dva do tri stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 20 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za dva do četiri stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 31.6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 15 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 28 mm - navodi RHMZ.