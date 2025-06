Jelena Kenić, školski psiholog, savetuje đacima da dan pre polaganja testova ne treba da obnavljaju naučeno gradivo i još manje - da tek nešto uče ukoliko do tada nisu.

- Danas deca treba dobro da se odmore i opuste uz neku rasterećujuću aktivnost koja nema veze sa školom da bi rasteretili mozak. Ujutru pre dolaska u školu treba obavezno da doručkuju, a oni koji imaju osetljiv želudac ne bi trebalo da jedu mlečne proizvode. U školu sa sobom treba da ponesu vodu i nešto slatko. Može to biti čokoladna bananica ili neka štanglica crne čokolade ili u najboljem slučaju integralne čokoladice koje u sebi imaju žitarice i voćke koje podižu šećer i drže ga stabilnim održavajući nivo energije - objašnjava psiholog.

- Nastavnici su đacima sve to objasnili i svako od njih je dobio detaljno uputstvo da nešto ne bi zaboravio. Pre podele testova učenici treba da se smire i da smireni i koncentrisani počnu rešavanje zadataka. Ne treba da žure, vremena ima i trebalo bi da ga isplaniraju tako da im na kraju ostane i koji minut za proveru i eventualno, ukoliko su pisali grafitnom olovkom, da odgovore pređu hemijskom jer se samo oni priznaju - ističe Kenićeva i naglašava:

- Zadatke treba da pročitaju redom, i to s razumevanjem, pa tek onda da krenu s rešavanjem od početka, i to tako da krenu s najjednostavnijim, pa tek onda da se vrate na one malo teže i tako ostave vremena da im se posvete. Najteže zadatke bi trebalo pri kraju da rade i onda da sve od početka provere. Bez žurbe, smireno, koncentrisano i s razumevanjem i sve će biti kako treba!