Turska ima more priča. O istoriji, o bazarima punim boja, o začinima što golica nepce, o suncu što uveče grli Egej. A među svim tim pričama, Marmaris zauzima posebno mesto. Nalazi se tamo gde se spajaju Egejsko i Sredozemno more, gde planine uranjaju pravo u tirkiz i gde borove šume ne služe samo kao dekor, već kao mirisni pokrivač nad celim zalivom. U tom spokojnom delu Marmarisa , na samo deset kilometara od grada, čeka vas Marmaris Bay Resort – mesto koje nije za svakoga, jer je napravljeno baš za vas.

Hotel broji 281 sobu, sve moderno i udobno uređene. Standardne sobe imaju 24m², a za one koji žele više prostora i luksuza, tu su apartmani i suite sobe od 49 do 54m². Sobe imaju pogled na vrt ili more, sve imaju klimu, mini bar, sef, TV, balkon ili terasu, sve što vam treba da se osećate kao kod kuće, samo što je ovo, mnogo bolje od kuće.