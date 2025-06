On je za Tanjug naglasio da vlasnici objekata, odnosno zgrada koje nisu javne namene, ali se nalaze u granicama nepokretnih kulturnih dobara, odnosno zaštićenoj okolini kulturnih dobara, po zakonu treba da spoljne jedinice klime uklone sa uličnih fasada do 4. avgusta 2028. godine.

Kazne do 100.000 dinara

Prema njegovim rečima, za nepoštovanje ovih odluka propisane su novčane kazne koje su, ukoliko je vlasnik objekta pravno lice, od 50.000 do 100.000 dinara za sve tri kategorije zgrada, a ukoliko je vlasnik fizičko lice, kazne su od 25.000 do 50.000 dinara.

"Zakon je predvideo i da je nadzor nad primenom ovog propisa u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno njihovih organa koji se staraju o komunalnom redu, a to je komunalna milicija, dok će za jedinice lokalne samouprave koje nemaju komunalnu miliciju, umesto njih taj posao da obavi Republička komunalna inspekcija", rekao je Radonjić.

On je dodao i da je Zakon o planiranju i izgradnji predvideo da jedinica lokalne samouprave mora da donese opšti akt kojim će bliže da uredi način uklanjanja spoljnih jedinica za grejanje i za hlađenje, ili će u suprotnom, ako ga nije donela, biti kažnjena sa 50.000 dinara.

On je naveo i da MGSI još uvek nema informaciju da li se počelo sa uklanjanjem klima sa objekata, naglasivši da je u planu da se u narednom periodu krene u kontrolu i to "prvo u svome dvorištu". On je istakao i da poslednje izmene Zakona o planiranju i izgradnji koje su stupile na snagu 4. avgusta 2023. godine predviđaju da sve novoizgrađene zgrade od trenutka stupanja na snagu izmena zakona moraju da budu projektovane, građene i održavane na način da spoljne jedinice za grejanje i hlađenje nisu vidljive, odnosno da ne vrše neposredan uticaj na svoje okruženje.