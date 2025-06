U eri društvenih mreža, sve veći broj roditelja izlaže svoju decu online sadržaju zarad pažnje i odobravanja publike, često nesvesno narušavajući njihovu privatnost i prava

Slušaj vest

U Srbiji, korišćenje dece u marketinške i promo svrhe strogo je regulisano zakonom, kako bi se zaštitila njihova prava i integritet. Poslednjih godina sve češće se govori i o šerentingu, eksponiranju dece na internetu od strane roditelja. Gde su granice i kada počinje opasnost?

O ovim temema su u emsiji "Puls Srbije vikend" govorili: Vladan Nenadić, IT stručnjak, Snežana Anđelić, dečiji psiholog i Božidar Kramzer, stručnjak za društvene mreže.

Anđelić kaže da ljudi danas previše dele svoj život na mrežama i da im tuđe mišljenje postaje važnije od sopstvenog, pa se ponašanja koja su ranije bila smatrana poremećajem sada smatraju normalnim.

Foto: Kurir Televizija

- Ono što očigledno vidimo jeste da roditelji polako gube tu granicu: moj život, moja privatnost, moja porodica. I da taj jedan egzibicionizam koji se onako jako lepo u društvu razvija, da se sve pokaže i da sve mora da bude javno i da ja kao da ne postojim ako nisam na društvene mreže stavila svaki svoj korak. To ide čak do besmisla. Vi gledate ljude koji idu na godišnji odmor. Oni se danima pakuju i snimaju to, da li možete nešto zadržati za sebe? Zabrinjava me odakle ljudima taj unutrašnji nagon i potreba kao da nam treba priznanje spoljnog sveta za sopstveno postojanje - kaže Anđelić i dodaje:

- Ja postojim, ja imam dobru porodicu i ja sam srećna ako to tamo neko vidi, ako neko to lajkuje i ne daj Bože ako nije lajkovao, ja već ne znam da li sam ja srećna, nisam srećna. Što znači da se ljudi okreću standardima spolja, a ne iznutra. To jeste pokazatelj jednog vrlo specifičnog psihološkog fenomena, koji meni odranije nije toliko poznat. Egzibicionizam je uvek bio poremećaj. Znači, mi smo se s tim borili na razne načine. Ovaj egzibicionizam je normalizovan. Da imamo ljude koji satima sede i bulje u telefon. I žive živote drugih. Tako da ono što smo nekad lečili kao poremećaj, egzibicionizam i vojerstvo, mi danas to plasiramo kao: vidi kako je život lep.

Foto: Kurir Televizija

Nenadić poručuje da je deljenje privatnog života na mrežama postalo besmisleno i da, osim ako nije reč o poslu, takvo ponašanje samo stvara digitalni otpad i izlaže decu nepotrebnoj pažnji:

- To je moda. Svi sve stavljaju na internet, pa stavljamo i mi. Koga briga šta je ko spakovao? Kupili smo paradajz, stavljamo ga u ovu posudu da se ne bi pokvario. Mislim, ne razumem. Šta me briga ko šta nosi? Mi moramo malo se spustiti na zemlju. Mi smo otišli mnogo visoko, mi svi mislimo da smo mi ti koji smo bitni. U stvari mi samo proizvodimo internet đubre, razumete? Ako hoćete nekom nešto da pošaljete, pošaljete. Imate brdo aplikacija za komunikaciju: od WhatsAppova, Vibera ili tako nekih softvera. Šta znači imam 7000 followera? Ja razumem kada je u pitanju biznis. To nije sporno. Ali kada nije u pitanju biznis, šta vi dobijate od toga što ćete vaše dete postaviti izloženo javnosti - rekao je Nenadić.

Foto: Kurir Televizija

Kramzer upozorava da roditelji često nesvesno koriste decu za privlačenje pažnje na mrežama, bez njihove saglasnosti

- Koriste se deca kako bi se stvorila neka pažnja na mrežama. Nije isti tempo života kojim se živi danas i pre 50 godina. Danas je jako taško pridobiti pažnju u ovom brzom vremenu i ljudi je onda traže na društvenim mrežama. Problem je ako vi na svoje društvene mreže kačite slike deteta, dete je malo i nepostoji saglasnog tog deteta - kaže Kramzer i dodaje:

- Mislim da je veoma mali nivo osvešćenosti za ovu temu i vrlo malo se govori o ovome i o pravima deteta za digitalnu prisutnost. Mislim da ljudi to rade iz nedostatka svesti, naravno da uvek ima izuzetaka. Mislim da nisu svesni posledica koje će to dete stići za nekoliko godina.

Veoma je opasno slikati decu i postavljati na društvene mreže! Stručnajci u emisiji "Puls Srbije vikend" naglašavaju: Kršimo zakon i krademo im pravo! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs