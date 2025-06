- Na planini ste jedno. Ako on padne, ti ga držiš. Ako ti padneš - veruješ da će te on zaustaviti.

Na kraju, kad dođu do vrha, osećaj je, kaže Igor, čudan :

- Svi misle da je to kulminacija, ali zapravo to je tek pola puta. Pravo pitanje je: imaš li snage da se vratiš? I da li će ti planina to dozvoliti.