- Slavica je simbol ove zgrade i mnogo nam je bilo teško kad smo čuli da je preminula. Bilo nam je teško i kad je odlazila u penziju pre nekoliko godina. Tužna vest se brzo raširila, pa su nas zvale brojne sudije, tužioci, advokati i ostali zaposleni, čak i oni koji ovde više ne rade. Ova hrabra žena je ostavila dubok trag u našem kolektivu. Bila je veliki borac i mnogo pravična. Nije nam bila samo koleginica već i drug, savetnik, nekima i kao majka. Znala je da sasluša mnoge lepe i tužne priče, od članova obezbeđenja do najviših rukovodilaca, da uteši mnoge koja je muka naterala da dođu u Palatu pravde ali i one koji su isterivali neku svoju pravdu, da miri zavađene kolege, ali ne u sudnici. Sve to uz njenu čuvenu kafu i ratluk - pričaju sa uzdahom kolege Vlada i Mića i dodaju: